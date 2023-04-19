مسجد الإسماعيلى "المطافى" يُكرم 205 من حفظة القرآن الكريم في الإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

فى احتفالية كبيرة وأمسية دينية وسط حشد كبير من المواطنين وأولياء أمور أبناء الإسماعيلية من حفظة القرأن الكريم نظم مجلس إدارة مسجد الإسماعيلى "المطافى" برئاسة الشيخ أحمد عبد المنعم، رئيس مجلس إدارة المسجد وحضور الشيخ مصطفى البحطيطى، أمام وخطيب المسجد والشيخ محمد البلتاجي، المنسق العام للمسابقة وجميع أعضاء مجلس الإدارة مساء الثلاثاء المسابقة السنوية لحفظة القرأن الكريم.

وتقدم للمسابقة نحو 650 من حفظة القرأن الكريم من مختلف الأعمار من الأولاد والبنات وأسفرت نتائج الاختبارات التى تمت للمتقدمين عن اجتياز 205 ولد وبنت ممن حصلوا على أكثر من 90%.

وتم تكريم المحفظين والمشرفين على المسابقة والمحفظين والمحفظات القائمين على العمل بمركز المسجد لتحفيظ القرآن الكريم الخاص بالمسجد وجميع الأولاد والبنات الذين شاركوا بالمسابقة وتم تسليمهم الجوائز المالية.