مستلزمات كحك العيد تكتسح أسواق الإسكندرية:"مُنقاش زمان يكسب".. صور

الإسكندرية أسماء على بدر

مع اقتراب عيد الفطر المبارك تنتشر أدوات ومستلزمات صناعة كحك العيد فى الأسواق التى تختلف أشكالها وأنواعها ويتنافس الباعة فى عرضها لاستخدامها فى صناعة كحك العيد والحلويات سواء فى المنزل أو محلات بيع المخبوزات والحلويات، وفى محافظة الإسكندرية هناك سوق مخصوص بمنطقة المنشية لبيع مستلزمات الحلويات يتنافس فيه الباعة لجذب المواطنين ويأتى إليه عدد كبير من المواطنين من كافة أنحاء الإسكندرية

منذ دخولك للسوق تشعر باقتراب عيد الفطر المبارك وأجواء العيد وتستنشق هواء ملىء برائحة المخبوزات وكحك العيد فهى أجواء ينتظرها الجميع كل عام.

ويقول محمد صالح، أحد الباعة بسوق المنشية أن الاستعدادات الخاصة بعيد الفطر تبدأ من النصف الثانى من شهر رمضان المبارك بوضع كافة أدوات تجهيزات كحك العيد والأدوات المستخدمة فى صناعته سواء للمنازل أو مصانع الخلويات التى تعمل بكميات كبيرة.

وأضاف أن أشهر الأدوات المستخدمة فى صناعة كحك العيد هو المنقاش التقليدى لكحك العيد والذى يستخدم منذ سنوات طويلة فى الشكل التقليدى للكحك وعليه إقبال حتى الآن خاصة ربات المنازل يستخدموه كل عام بالإضافة إلى أنه هناك مصانع مصرية وورش تقوم بتصنيعه حتى الآن رغم ظهور أشكال جديدة من محك العيد.

وأشار إلى أن أسعار أدوات كحك العيد تبدأ من 5 جنيهات للواحد حتى 50 جنيه بالنسبة للأدوات البسيطة التى تستخدم فى المنازل لصناعة كحك العيد بينما هناك أنواع أخرى يستخدمها المصانع الخاصك بصناعة الحلويات لتصنيعهم كميات كبيرة فى وقت قليل فالأدوات تختلف .

ومن الأنواع المنتشرة فى الأسواق الخاصة بأدوات كحك العيد هى "المكبس" و"البصامة" التى يبلغ سعرها 5 جنيهات وهى الاكثر انتشارًا وعليها اقبال كبير ويتم تصنيع منها كميات كبيرة حتى قبل عيد الفطر المبارك .

وعن أسعار المستلزمات الكحك يعتبر سوق المنشية من أفضل الأسعار حيث يبلغ سعر كيلو الدقيق 15 جنيه ولمواجهة غلاء الأسعار قام الباعة بوضع كميات من المكسرات والياميش بمبالغ مناسبة المواطنين وبكميات صغيرة حتى يتمكن الجميع من شراء المكسرات حيث يبلغ سعر طبق المكسرات 25 جنيه وهى فكرة ابتكرها الباعة لمواجهة الغلاء.