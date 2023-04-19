مدرس بإعلام القاهرة: دراما المتحدة تميزت بوجود مراجعين وباحثين لكل مسلسل

كتب محمد صبحى

قالت الدكتورة سارة فوزى، مدرس الإعلام بكلية الإعلام جامعة القاهرة ، إن دراما الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تميزت بوجود مراجعين والباحثين داخل المسلسل لعمل بحث على الشخصية مثل الشخصية الدينية رسالة الإمام أو لكنة معينة مثل لغة دمياط فى مسلسل تحت الوصاية ولدينا مراجعين تاريخيين وباحثين على مستوى الملابس واللغة والمعلومات المقدمة وهو ما يعكس حرص المتجدة بكل التفاصيل الدقيقة المرتبطة بانجاح العمل الدراسى واقرب للحقبة الزمنية والمحافظة والموقع الجغرافى الذى يدور فيه العمل الدرامى.

وأضافت الدكتورة سارة فوزى، فى تصريحات لـ" اليوم السابع" أن البحث يساعد السيناريست والستايلست والمخرج فى التعرف على طبية المكان ووضع زواية تصوير المسلسل من زوايا مختلفة ورسم الابعاد الشخصية والشكلة والاجتماعية للشخصية الدرامية وأيضا الملابس مهمة لوضع ملابس تلاءم للطبيعة الاجتماعية للشخصية والبعد الاقتصادى والحقبة الزمنية والتاريخية.