محافظ كفر الشيخ ونائبه يشهدان نهائي دورة المحليات والسكرتير العام يشارك مع فريق الديوان

جاء ذلك بحضور المهندس حسن موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، واللواء علاء محمد يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق، ومحمد حلمي، مدير مكتب محافظ كفر الشيخ، و أحمد فتحي قاسم، وأحمد عبدالعليم،مسئولي اللجنة الرياضية بديوان عام المحافظة، وعدد من مشجعي الفريقين.

وسلم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، ميداليات المركز الأول لفريق ديوان المحافظة، والمركز الثاني فريق مجلس مدينة دسوق، كما كرم حكام المباراة، ومعلق المباراة، كما سلم كأس المركز الأول لفريق الديوان، وفريق المركز الثاني لدسوق، وكأس أفضل لاعب للاعب أشرف محمد فريق الديوان، وحصل على أفضل أخلاق رياضية السيد علي حجازي من فريق دسوق، مشيداً بالنظام والالتزام والجهد المبذول من قبل اللجنه الرياضية.

وشارك في الدورة 8 فرق، جرى تقسيمهم على مجموعتين، الأولى مجالس مدن" فوه، دسوق، بلطيم، مطوبس"، والمجموعة الثانية" ديوان عام محافظة كفر الشيخ، مجلس مدينة قلين، ومجلس مدينة كفر الشيخ، وفريق محو الأمية"، وصعد للمباراة النهائية من المجموعتين، فريق ديوان عام المحافظة، وفريق مجلس مدينة دسوق. تحت رعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، بإشراف اللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، ومتابعة أحمد فتحي قاسم، وأحمد عبدالعليم،مسئولي اللجنة الرياضية بديوان عام المحافظة.



محافظ كفر الشيه يسلم الميدليات للاعبين



محافظ كفر الشيخ يسلم كأس البطولة لفريق ديوان المحافظة



محافظ كفر الشيخ ونائبه يشهدان المباراة النهائية لدورة المحليات



متابغة المباراة النهائية



كأس البطولة والميدليات



فريق مجلس مدينة دسوق



فريق ديولن المحافظة الفائزة



فريق ديوان عام محافظة كفر الشيخ



جانب من وزيع الميداليات



جانب من متابعة المباراة



جانب من الحضور



تهنئة لفريق الديوان الفائز



تكريم المتميزين في الدورة



تكريم الفائزي



تقليد الفائزين الميدليات