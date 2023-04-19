اليوم السابع
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أكرم القصاص
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بحضور طوائف المجتمع السيناوي وأسر الشهداء..

محافظ جنوب سيناء يقيم مأدبة إفطار الأسرة السيناوية باستراحته الخاصة بمدينة الطور

الأربعاء، 19 أبريل 2023 12:57 ص
محافظ جنوب سيناء يقيم مأدبة إفطار الأسرة السيناوية باستراحته الخاصة بمدينة الطور محافظ جنوب يقيم مأدبة إفطار الأسرة السيناوية
جنوب سيناء - فايزة مرسال

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أقام اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، مأدبة إفطار الأسرة السيناوية، بحضور مشايخ وعواقل المحافظة، وممثلات المرأة البدوية، وأعضاء مجلس النواب، وممثلي الأوقاف والكنيسة، وعددا من القيادات التنفيذية بالمحافظة.
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أكد المحافظ أن الغرض من إقامة المأدبة باستراحة المحافظ هو ترسيخ مبدأ الأسرة الواحدة التي تضم كافة فئات وطوائف المجتمع مشيرًا إلى اأنه لا ينسى أسر الشهداء حيث شملت المأدبة أسرة شهداء الواجب الشهيد البطل محمود ناجي العواد ووالد الشهيد البطل سامح مدحت من شهداء العملية الشاملة بسيناء ومن أبناء طور سيناء.
 
وأشاد المحافظ بدور المرأة المصرية وقال إن المرأة السيناوية تعد نموذجا فريدا في العمل والإنتاج مشيرا ان المشغولات البدوية تلاقي إعجاب جميع السائحين بمختلف جنسياتهم، واضاف المحافظ انه يحرص دائما علي تواجد المرأة السيناوية بمشغولاتها التراثية بجميع المعارض والمحافل داخل وخارج المحافظة. 
 
مشيرا ان مدينة طور سيناء العاصمة تشهد طفرة غير مسبوقة كباقي مدن المحافظة وهناك الكثير من المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها. 
 
وهنأ المحافظ مواطني المحافظة ودعاهم للاستمتاع بالحفل الساهر لفرق الثقافة بالمحافظة والذي سيقام مساء اول ايام عيد الفطر المبارك علي مسرح مقصد العائلة بطور سيناء.
حضر المأدبة اللواء أحمد الإسكندراني السكرتير العام ،ومبروك الغمريني رئيس مدينة طور سيناء، وممثلي الأوقاف والكنيسة وعددا من المشايخ وعواقل طور سيناء.
اللواء خالد فوده محافظ جنوب يقيم مأدبة إفطار الأسرة السيناوية
اللواء خالد فوده محافظ جنوب يقيم مأدبة إفطار الأسرة السيناوية

محافظ جنوب سيناء أثناء إفطار الأسرة السيناوية
محافظ جنوب سيناء أثناء إفطار الأسرة السيناوية

محافظ جنوب سيناء أثناء يقيم مأدبة إفطار
محافظ جنوب سيناء أثناء يقيم مأدبة إفطار

محافظ جنوب سيناء يقيم مائدة افطار الأسرة السيناوية
محافظ جنوب سيناء يقيم مائدة افطار الأسرة السيناوية
 
 
 
 

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