محافظ جنوب سيناء يشهد ختام فعاليات الدورة الرمضانية لكرة القدم بمركز شباب الساحل

شهد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء ختام فعاليات الدورة الرمضانية لكرة القدم بمركز شباب الساحل بطور سيناء بحضور اللواء أحمد الإسكندراني سكرتير عام المحافظة ومبروك الغمريني رئيس مدينة طور سيناء ومحمد فتحي، مدير عام الشباب والرياضة وأحمد عبد العزيز، وكيل مديرية الشباب والرياضة وأحمد مسعد وكيل مديرية الرياضية والنائب حميد بريك عضو مجلس النواب واحمد الحضرى سكرتير مدينة طورسيناء.

وأقيم ختام فعاليات الدورة الرمضانية المجمعة لمراكز الشباب على مستوى المحافظة تحت رعاية اللواء خالد فودة محافظ جنوب والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وإشراف عام محمد فتحي، مدير عام الشباب والرياضة.

وقال محمد فتحي وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء فوز فريق مركز شباب دهب 4 اهداف على فريق مركز شباب الطور شارك فى الدورة الرمضانية هذا العام 441 فريق على مستوى المحافظة واليوم ختام فعاليات الدورة الرمضانية بمشاركة فريق مركز شباب دهب ومركز شباب طورسيناء.

وقدم طلائع مركز الشباب عروض رياضيا وكارئية وفي الختام سلم المحافظ كأس البطولة للفريق الفائزو توزيع الجوائز على الفريقين كما سلم المحافظ جوائز مالية للفريقين اللذين وصلا للنهائي.

قال النائب حميد بريك أن الدورة الرمضانية أنتهت بمكاسب عديدة للشباب وتشجيعهم للمشاركة في الممارسات الرياضة وفي جميع الأنشطة الرياضية والاهتمام بصحتهم في تحسين صحة رياضيا وخلق بيئة أفضل لهم لافتا إلى أنه يدعم هذه الفاعليات الرياضية لما لها من دور إيجابى نحو الاهتمام بالشباب.

محافظ جنوب سيناء يشهد ختام فعاليات الدورة الرمضانية (1)



محافظ جنوب سيناء يشهد ختام فعاليات الدورة الرمضانية (2)



محافظ جنوب سيناء يشهد ختام فعاليات الدورة الرمضانية (3)



محافظ جنوب سيناء يشهد ختام فعاليات الدورة الرمضانية لكرة القدم (1)



محافظ جنوب سيناء يشهد ختام فعاليات الدورة الرمضانية لكرة القدم (2)