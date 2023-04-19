محافظ بورسعيد يُكرم 500 من حفظة القرآن الكريم

كرم اللواء أركان حرب عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، الفائزين والمشاركين بمسابقة حفظ القرآن الكريم، والتي نظمها مسجد بورفؤاد الكبير ومديرية أوقاف بورسعيد، وذلك تحت إشراف إمام المسجد الشيخ أشرف داود، بمشاركة أكثر من 500 من حفظة القرآن الكريم.

وشملت المسابقة 6 مستويات، المستوى الأول منها حفظ جزء عمّ للأطفال في عمر أقل من 9 أعوام، والمستوى الثاني حفظ جزئي عمّ وتبارك للأطفال من 9 إلى 12 عامًا، والمستوى الثالث حفظ أجزاء عمّ وتبارك وقد سمع من 11 إلى 14 عامًا، والمستوى الرابع حفظ سورة البقرة لعمر أقل من 20 عامًا، والمستوى الخامس حفظ نصف القرآن الكريم أقل من 20 عامًا، والمستوى السادس حفظ القرآن كاملا عمر أقل من 30 عامًا.

وفاز في المستوى الأول كل من: عمر محمد السيسي، وياسين أحمد صلاح، يحيي طارق محمد سادات، يامن أحمد جاد، وأحمد رامي الدسوقي، والمستوى الثاني: ياسين حسام زرمبة، وفرح محمد نجيب نويصر، وجلال محمود جلال، والمستوى الثالث: رقية أحمد صبحي محمود، وسلمى محمد ابو الوفا، ويمنى محمد ابو الوفا، والمستوى الرابع فاز: أمامة محمد شحاتة، وحبيبة ايهاب زهران، رحيق وليد مصطفى، شهد محمد طه، ايمان مجدي اسماعيل، ومحمد اسلام محمد عباس.

بينما فاز بالمستوى الخامس كل من:مريم محمد عبدالفتاح، وعمير عمرو حسنين، وسهيلة أحمد محمد الطيب، وبالمستوى السادس: أميرة محمد رزق، وسكينة أحمد محمد، ومحمد السيد ربيع.