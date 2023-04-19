محافظ بنى سويف يهنئ الرئيس السيسى بعيد الفطر المبارك

بنى سويف هانى فتحى

بعث الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ببرقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك شوال 1444هـ/ أبريل 2023 ..جاء فيها:

"يسعدني أن أتقدم لسيادتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن شعب محافظة بني سويف بأصدق التهاني القلبية وأرق الأمنيات الطيبة، بمناسبة عيد الفطر المبارك..أعاده الله على سيادتكم وعلى الشـعب المصــري العظيم والأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات،داعياً الله عزوجل أن يوفقكم قائدا للمسيرة الوطنية وناصراً للحق، وأن يحقق على يديكم الكريمة خير مصر وعزها وتقدمها"

كما بعث محافظ بني سويف برقيات تهنئة لكل من:السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء،فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف،المستشار حنفى جبالي رئيس مجلس النواب،المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ ،فضيلة الدكتورمحمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الفريق أول محمد أحمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة،اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية وفضيلة الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية ،هنأهم خلالها بعيد الفطر، سائلاً المولى أن يعيده عليهم وعلى الشعب المصري بكل الأمن والرخاء والاستقرار.