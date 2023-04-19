اليوم السابع
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الأربعاء، 19 أبريل 2023 11:11 م
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محافظ بنى سويف يتفقد الأعمال الجارى تنفيذها الخاصة بصيانة خط المياه بشارع السادات

الأربعاء، 19 أبريل 2023 10:00 م
محافظ بنى سويف يتفقد الأعمال الجارى تنفيذها الخاصة بصيانة خط المياه بشارع السادات جانب من الجولة
بنى سويف هانى فتحى

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تفقد  الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف"مساء اليوم" الأعمال الجارية بمنطقة وشارع السادات بالقرب من مدخل قرية الدوية ،حيث يتم تمشيط المنطقة وإصلاحات وصيانة لخط المياه لمنع أية تسريبات للمياه تنتج عن أعطال مفاجئة ، خاصة وأنه خدث منذ يومين  عطل مفاجئ فى خط المياه بمنطقة أمام كوبرى الدوية  ، أدى لتسريب المياه بالشارع والمنطقة وإعاقة الحركة المرورية  .

رافق المحافظ  رئيس المدينة أ. هاني الجويلي مع فريق عمل من الوحدة المحلية والمهندس محمود حلمي _  شركة المياه  ، حيث تجري  أعمال كسح  وشفط للمياه الناتجة عن أعمال الإصلاحات  والصيانة ، التي تم تؤثر على الحركة المرورية و مستوى دفع المياه للمدينة ولم يتم غلق أية محطات مياه ولا فصل أية مرافق.

شدد المحافظ على سرعة تنفيذ الأعمال وإجراء الإصلاحات النهائية لمنع تكرار المشكلة ،وذلك من خلال تمشيط المنطقة بالكامل وإصلاح الأعطال وتغيير الأجزاء  المطلوب تغييرها.


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