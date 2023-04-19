محافظ الغربية يتفقد رصف المرحلة الثانية من كورنيش المحلة بطول 1700 متر

الغربية محمد طارق

تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية في السابعة من صباح اليوم، أعمال رصف أول كورنيش بمدينة المحلة الكبرى، وذلك من خلال وضع الطبقة السطحية بطول 1700 متر في المرحلة الثانية، بحضور سعد نصر رئيس حي ثان المحلة وأحمد المغاوري رئيس حي أول المحلة.

وخلال الجولة تفقد المحافظ أعمال الرصف والتي تتم بداية من المجمع الصناعي وحتى منطقة الهويس بطول 1700 متر، تم خلالها أعمال التدبيش والتوسعة بعرض 18 متر ووضع الطبقة السطحية.

وأشار المحافظ أنه سيتم وضع الطبقة النهائية من الأسفلت عقب عيد الفطر المبارك مع استكمال العمل في المرحلة الثالثة بداية من منطقة الهويس وحتى الطريق الدائري المحلة- سمنود، ليصبح بعدها الطريق جاهز لمرور سيارات النقل الثقيلة للدخول إلى المنطقة الصناعية ومصانع شركة مصر للغزل والنسيج دوت الحاجة إلى المرور بشارع البحر ووسط المدينة.

يذكر أن أعمال إنشاء الكورنيش تتم على ثلاث مراحل بطول 6.8 كم وعرض 18 متر، الأولى بداية من مسجد السيدة رقية وحتى المجمع الصناعي، الثانية بداية من المجمع الصناعي وحتى الهويس، والثالثة كمحور مروري يمتد من منطقة الهويس وحتى طريق محلة أبي علي- سمنود.