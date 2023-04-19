محافظ الدقهلية: 6 مشروعات يتم تنفيذها بـ4 مراكز بتمويل إضافى 138 مليون جنيه

الدقهلية شريف الديب

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، اجتماعا موسعا لمتابعة العمل فيما يتعلق بالمشروعات التى يتم تنفيذها فى إطار الاعتماد الاضافى للخطة الاستثمارية لعام 2023م، بعدد من مراكز ومدن المحافظة، وذلك للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح مختار، أن هناك 6 مشروعات يتم تنفيذها باعتماد اضافى للخطة الاستثمارية لهذا العام بمراكز دكرنس وشربين وبلقاس وميت غمر ومدينة المنصورة، بتمويل اضافى قدره 138 مليون جنيه، وتشمل تلك المشروعات انشاء موقف حضارى بمدينة دكرنس، وتنفيذ تطوير كورنيش مدينة شربين، ورصف وتطوير كورنيش مدينة بلقاس وتركيب اعمدة انارة بشوارع مدينة ميت غمر وايضا رصف وتطوير ورفع كفاءة شارع الجيش، ومشروع استكمال المشاية السفلية بمدينة المنصورة.

وتابع مختار: الإجراءات والأعمال المبدئية المتخذة بشأن تنفيذ جميع المشروعات وأكد على ضرورة دفع العمل بجميع المشروعات التى يتم تنفيذها وعرض تقارير متابعة دورية لجميع الأعمال التى تتم، وأكد على وضع خطة زمنية توضح معدلات الأداء فى كل مشروع والعمل الجاد فى تذليل معوقات التنفيذ مضيفا أنه لا يقبل أى تقصير فى العمل فى تنفيذ تلك المشروعات وإحالة المتقاعسين عن العمل للتحقيق فورا.

حضر الاجتماع فكرية سلامة مدير عام الشئون المالية والإدارية، والمهندسة إيمان حسين مدير عام التخطيط والمتابعة، والمهندسة منى الساعى مدير عام متابعة المشروعات، والمهندس الزناتى عبد العظيم مدير مديرية الطرق والنقل، والمهندس أيمن سميح مسئول الهيئة العامة للطرق، ومحمد امين رئيس حى غرب المنصورة، والدكتور عمرو عبد العاطى رئيس حى شرق المنصورة، والدكتوره آمال بركات رئيس مدينة ومركز دكرنس، واللواء وجدى الجروانى رئيس مركز ومدينة ميت غمر، واللواء ماهر هاشم رئيس مركز ومدينة شربين، والمحاسب غاده الحمادى رئيس مركز ومدينة بلقاس، ومسئولى المالية والكهرباء والمشروعات والتصميمات بمديرية الإسكان بالدقهلية.

والجدير بالذكر أن محافظ الدقهلية، كان قد عقد عده اجتماعات لرؤساء المراكز والمدن والأحياء أكد خلالها على ضرورة المتابعة المستمرة لسرعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية وسرعة دخولها الخدمة وذلك لتلبية مطالب واحتياجات المواطنين وتحقيق رضا أبناء الدقهلية.