اليوم السابع
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الأربعاء، 19 أبريل 2023 03:39 م
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محافظ الدقهلية ينعى الدكتورة منال الغندور السكرتير العام المساعد للمحافظة

الأربعاء، 19 أبريل 2023 03:05 م
محافظ الدقهلية ينعى الدكتورة منال الغندور السكرتير العام المساعد للمحافظة الدكتورة منال الغندور
الدقهليه شريف الديب

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نعى الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ببالغ الحزن، وفاة الدكتورة منال الغندور السكرتير العام المساعد لمحافظة الدقهلية، متوجهاً بخالص التعازى إلى عائلة الفقيدة الكريمة، داعياً الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ورضوانه.
 
وأكد مختار أن ما حققته خلال فترة عملها بالمحليات بمحافظة الدقهلية يسجل بحروف من نور فى سجل التاريخ لمحافظة الدقهلية، رحم الله الفقيدة الكريمة وادخلها فسيح جناته وألهم اهلها وذويها ومحبيها الصبر والسلوان.
 
ويذكر أن محافظة الدقهلية، تقيم العزاء مساء اليوم الأربعاء بعد صلاة العشاء بدار المناسبات مسجد النصر بالمنصورة.

 


الدقهليه

محافظ الدقهليه

وفاة السكرتير العام المساعد للدقهليه



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