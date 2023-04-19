محافظ الدقهلية يكلف بتسهيل نقل المواطنين لمصيف جمصة خلال عيد الفطر

كلف الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية ، المحاسب أحمد البنداري، مدير عام المواقف، بتنفيذ حزمة إجراءات لتنظيم حركة انتقال المواطنين من خلال وسائل المواصلات بين جميع المدن والمراكز والقرى، وبين الدقهلية والمحافظات الأخرى.

وأكد "مختار" على ضرورة المتابعة المستمرة لعمل مواقف السيارات بأنحاء المحافظة، لضمان انضباط السائقين والالتزام بالتعريفة المقررة، والتصدي للمخالفين فورا، وذلك من خلال حملات مرورية مكثفة بالتنسيق مع قطاع المرور.

وأشار "مختار" إلى أن الاهتمام بمدينة جمصة ووسائل الانتقال منها وإليها على رأس الأولويات، وذلك عملا على راحة المصطافين القادمين إليها من مراكز ومدن وقرى المحافظة والمحافظات الأخرى، وحتى انتهاء فترة المصيف.

ومن جانبه أوضح مدير عام المواقف بالمحافظة، أن أهم الإجراءات التي تم اتخاذها لإحكام السيطرة والمتابعة خلال أيام العيد على حركة المواصلات، هي تشكيل غرفة عمليات خاصه بإدارة المواقف حتى نهاية إجازة العيد، تعمل على مدار الساعة يوميا، وتتم المتابعة مع مسئولي المواقف بكافة المراكز والمدن من خلال جروب واتس آب لمتابعة المواقف، ومن خلال المرور الميداني لضمان توافر المواصلات والالتزام بالتعريفة المقررة، والتعامل مع أي طارئ في الحال.

وأضاف أنه بالنسبة لمدينة جمصه خلال فترة العيد وما بعدها، فقد تم توفير العدد الكافي من السيارات لنقل المصطافين من كل مدن المحافظة إليها والعودة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان توافر وسائل المواصلات المناسبة لربط مدينة جمصة بالمحافظات الأخرى، وأهمها القاهرة والغربية وكفر الشيخ، مشيرًا إلى أنه ستكون هناك متابعة مستمرة بشأن مواصلات مدينة جمصه، حتى انتهاء فترة المصيف في سبتمبر القادم