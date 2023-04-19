اليوم السابع
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الأربعاء، 19 أبريل 2023 02:06 م
أكرم القصاص
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محافظ الإسكندرية: زراعة 97456 شجرة منذ بدء تنفيذ المبادرة بنطاق الأحياء

الأربعاء، 19 أبريل 2023 01:17 م
محافظ الإسكندرية: زراعة 97456 شجرة منذ بدء تنفيذ المبادرة بنطاق الأحياء جانب من الحدث
الإسكندرية جاكلين منير

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كثفت أحياء الإسكندرية، زيادة المسطحات الخضراء، وذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بشأن زيادة المسطحات الخضراء بنطاق أحياء المحافظة فى إطار مبادرة رئيس الجمهورية "زراعة 100 مليون شجرة"، وإعداد خطة واضحة لتشجير المحاور والطرق الجديدة وزراعة الأشجار في الحدائق العامة؛ تم توجيه الإدارة العامة للحدائق المركزية بقيادة اللواء أشرف بدران؛ بزراعة ورفع كفاءة الميادين وجميع الحدائق العامة بالإضافة إلى زيادة عدد الأشجار المثمرة وتشجير الطرق الرئيسية ورفع كفاءة الجزر الوسطى على المحاور الرئيسية. 
 
وأكد الشريف؛ أنه قد تم زراعة 2433  شجرة مثمرة، و 273 شجرة غير مثمرة، و1487 شجيرات بإجمالى  38106  شجرة من الأشجار التى تم توريدها بواسطة وزارة الإنتاج الحربى ووزارة التنمية المحلية والبالغ عددها 200 ألف شجرة خلال الإسبوع الرابع والثلاثون منذ بداية المبادرة ، بالإضافة إلى زراعة 733 نخلة بردتشارديا، وزراعة 4900 متر نخيل بنطاق حى العجمى ووسط، ليصل إجمالى ما تم زراعته من أشجار مثمرة وغير مثمرة 97456 شجرة منذ بدء تنفيذ المبادرة بنطاق الأحياء، وتم التشديد على إدارة الحدائق العامة للتنسيق مع جميع الأحياء لزيادة المسطحات الخضراء وزراعة الأشجار المثمرة في جميع الأحياء للحد من التلوث البيئي ولتكون متنفس طبيعي للمواطنين.

 


الاسكندرية

زراعة الاشجار

100 مليون شجرة

المبادرات الرئاسية



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