محافظ الأقصر يزور مؤسسات رعاية الأيتام ويوزع العيديات .. صور

الأقصر – أحمد مرعى

زار المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، عدد من دور رعاية الأيتام بالمحافظة وتقديم التهنئة للأطفال وللعاملين بهذه الدور وتوزيع العيديات على الأطفال، وذلك فى ضوء استعدادات محافظة الأقصر لاستقبال عيد الفطر المبارك.

وبدأ محافظ الأقصر زيارته بمؤسسة البنين الإسلامية بمنطقة شرق السكة الحديد والتى تضم عدد 9 أطفال، ورافقه فى زيارته المهندس أسعد مصطفى منسق الجهاز المركزى للتعمير، ووكيل وزارة التضامن الاجتماعى محمد حسين بغدادى، وجمال يونان مقار مدير إدارة الأسرة والطفولة، حيث كان فى استقبالهم عدد من أعضاء مجلس إدارة الجمعية الشيخ محمد عبد الحاكم ومدير الدار.

كما زار محافظ الأقصر مؤسسة الشابات المسلمات والتى تضم 14 فتاة فى مراحل التعليم المختلفة، حيث كان فى استقباله اللواء على الشرابى رئيس مجلس مدينة الأقصر، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الشابات المسلمات الحاجه صفيه رجب منتصر ومدير الدار والمشرفات، وأشاد المستشار مصطفى ألهم بأعمال التطوير المنفذة بدور رعاية الأيتام مؤكدًا أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا لدور الأيتام لضمان تقديم جميع أنواع الدعم اللازم لها وتوفير كل مقومات الحياة الكريمة، مشددا على توفير كافة الرعاية للأيتام بدور الرعاية فى كافة مدن المحافظة موضحًا أن الاستثمار فى البشر هو الهدف الأسمى الذى تسعى إليه دائما الدولة المصرية.

وأكد المحافظ على تقديم كافة الخدمات الاجتماعية والترفيهية للأطفال بدور الرعاية أمر هام لإدخال البهجة والسرور على قلوبهم والعمل على إدماجهم بالمجتمع مشيرًا إلى حرصه على تقديم كل أوجه المساعدة للجمعيات والدور التى ترعى الأيتام بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى معربًا عن سعادته لمشاركة الأطفال فرحتهم واحتفالهم بالعيد، وفى ختام جولته قام ألهم بتوزيع العيديات على الأطفال الأيتام وتقدم بالشكر والتقدير لكافة القائمين على دور الرعاية.



المحافظ يزور مؤسسات رعاية الأيتام ويوزع العيديات عليهم



تهنئة المحافظ للأطفال الأيتام قبل قدوم عيد الفطر



جولة المحافظ فى دور الأيتام قبل العيد



لقاء المحافظ مع الأطفال فى دور رعاية الأيتام



محافظ الأقصر يزور مؤسسات رعاية الأيتام ويوزع العيديات عليهم



