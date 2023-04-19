اليوم السابع
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محافظة أسوان تعلن بدء التشغيل التجريبى لنفق السد العالى للسكة الحديد.. صور

الأربعاء، 19 أبريل 2023 02:49 م
محافظة أسوان تعلن بدء التشغيل التجريبى لنفق السد العالى للسكة الحديد.. صور رصف الطريق
أسوان - عبد الله صلاح السبيع

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أعلنت محافظة أسوان، عن بدء التشغيل التجريبى لنفق السد العالى شرق للسكة الحديد ، وذلك بعد دخول مشروع إعادة تأهيله وتطويره التشطيبات النهائية.
 
وأكد أشرف عطية، محافظ أسوان، فى بيان صحفى، أنه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى يتم العمل على قدم وساق للإسراع بمعدلات التنفيذ طبقاً للبرامج الزمنية المحددة ، ودفع العمل بالمشروعات الجارية التى يقوم بها الجهاز المركزى للتعمير التابع لوزارة الإسكان ، مقدماً شكره للقيادة السياسية على الدعم الكبير والمتواصل لتنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية الغير مسبوقة ، والتى تستهدف تحقيق التنمية الشاملة وتحسين مستوى معيشة أبناء المحافظة.
 
وأشاد "عطية"، بجهود وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية بقيادة الدكتور عاصم الجزار ، وأيضاً الجهاز المركزى للتعمير برئاسة اللواء أ.ح مهندس محمود نصار لما يتم بذله من جهود ملموسة سواء فيما يتعلق بمشروعات حياة كريمة أو غيرها من مشروعات الخطة الإسثتمارية أو إحلال وتجديد البنية التحتية والتطوير والتجميل.
 
وأوضح، بأنه بدأت أعمال التشطيبات النهائية لمشروع إعادة تأهيل نفق السد العالى شرق حيث يتم حالياً تركيب المحول الكهربائى للمساهمة فى التخلص نهائياً من مشكلة تسرب المياه ، فيما جارى العمل بمشروع إنشاء الطريق الإقليمى الشرقى العلاقى / كوبرى أسوان الملجم بطول 23 كم ، والذى وصلت نسبة التنفيذ فيه إلى 75 %، وهو الذى يتوازى مع استكمال مشروع تطوير ورفع كفاءة ورصف طريقى كيما والسماد ، والذى وصلت نسبة التنفيذ فيه إلى 50 % بطول 8 كم ، ليتكامل ذلك مع استكمال الأعمال بمشروع "ممشى أهل مصر" والذى يشمل تطوير وتجميل وتوسعة طريق الكورنيش الجديد بطول 9 كم بنسبة تنفيذ 42 % منه.
 
النفق
النفق

 

رصف الطريق
رصف الطريق

 

 

طريق النفق
طريق النفق

 

 

نفق السد العالى
نفق السد العالى

 


 

 


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