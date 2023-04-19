لمحة قانونية.. لو تعرضت لابتزاز.. 3 طرق للحصول على حقك

كتب إيهاب المهندس

مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعى وفى مقدمتهم فيس بوك، يتعرض بعض المستخدمين وبالأخص الفتيات لعمليات ابتزاز ومعاكسات وتوجد إجراءات قانونية للحماية من الابتزاز.

وتوجد 3 طرق يستطيع من خلالها أى شخص يتعرض للابتزاز في الحصول على حقوقه القانونية منها ...

1 ـ الخط الساخن "108" وهو خط مخصص للإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية، ومتاح طوال اليوم.

2 ـ تقديم بلاغ من خلال الموقع الرسمى لوزارة الداخلية وهذه الخطوة بسيطة جدا وسريعة.

3 ـ إخطار إدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات بوزارة الداخلية بالحضور الشخصي أو الاتصال بأرقام تليفونات : 27928484/ 27926071 / 27921490 / 27921491.