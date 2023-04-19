اليوم السابع
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الأربعاء، 19 أبريل 2023 08:44 م
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لمحة قانونية.. لو تعرضت لابتزاز.. 3 طرق للحصول على حقك

الأربعاء، 19 أبريل 2023 08:00 م
لمحة قانونية.. لو تعرضت لابتزاز.. 3 طرق للحصول على حقك دار القضاء العالى
كتب إيهاب المهندس

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مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعى وفى مقدمتهم فيس بوك، يتعرض بعض المستخدمين وبالأخص الفتيات لعمليات ابتزاز ومعاكسات وتوجد إجراءات قانونية للحماية من الابتزاز.

وتوجد 3 طرق يستطيع من خلالها أى شخص يتعرض للابتزاز في الحصول على حقوقه القانونية منها ...

1 ـ الخط الساخن "108" وهو خط مخصص للإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية، ومتاح طوال اليوم.

2 ـ تقديم بلاغ من خلال الموقع الرسمى لوزارة الداخلية وهذه الخطوة بسيطة جدا وسريعة.

3 ـ إخطار إدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات بوزارة الداخلية بالحضور الشخصي أو الاتصال بأرقام تليفونات : 27928484/ 27926071 / 27921490 / 27921491.


لمحة قانونية

ابتزاز

مواجهه الابتزاز



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