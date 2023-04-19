قرع القدور.. الفرنسيون يبتكرون وسائل جديدة للاحتجاج على قانون إصلاح التقاعد

وكالات

"قرع القدور".. هكذا ابتكر المحتجون الفرنسيون طريقة جديدة للتعبير عن غضبهم إثر إصدار قانون إصلاح التقاعد، حيث استقبلوا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء، خلال أول زيارة له للمحافظات منذ إصدار قانون إصلاح التقاعد المثير للجدل.

النهج الجديد الذى تبناه المتظاهرون، دفع ماكرون للتعليق بقوله "ليست القدور هي التي ستدفع فرنسا إلى الأمام".

وأضاف "واقع البلاد بكاملها لا يقتصر على الذين يصدرون ضجيجاً بالقدور أو الذين يشتكون".

وأضاف خلال وجوده في مصنع متخصّص في البناء الخشبي: "سترونني دائماً مع الناس"، مؤكداً "لا يحق لي أن أتوقّف". وزار ماكرون المصنع من دون المرور قرب المتظاهرين الذين كانوا ينتظرونه حاملين قدوراً.



المتظاهرون يحملون القدور



جانب من المظاهرات