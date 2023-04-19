اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 19 أبريل 2023 06:58 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

قرع القدور.. الفرنسيون يبتكرون وسائل جديدة للاحتجاج على قانون إصلاح التقاعد

الأربعاء، 19 أبريل 2023 06:45 م
قرع القدور.. الفرنسيون يبتكرون وسائل جديدة للاحتجاج على قانون إصلاح التقاعد مظاهرات فرنسا
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

"قرع القدور".. هكذا ابتكر المحتجون الفرنسيون طريقة جديدة للتعبير عن غضبهم إثر إصدار قانون إصلاح التقاعد، حيث استقبلوا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء، خلال أول زيارة له للمحافظات منذ إصدار قانون إصلاح التقاعد المثير للجدل.

النهج الجديد الذى تبناه المتظاهرون، دفع ماكرون للتعليق بقوله "ليست القدور هي التي ستدفع فرنسا إلى الأمام".

وأضاف "واقع البلاد بكاملها لا يقتصر على الذين يصدرون ضجيجاً بالقدور أو الذين يشتكون".

وأضاف خلال وجوده في مصنع متخصّص في البناء الخشبي: "سترونني دائماً مع الناس"، مؤكداً "لا يحق لي أن أتوقّف". وزار ماكرون المصنع من دون المرور قرب المتظاهرين الذين كانوا ينتظرونه حاملين قدوراً.

 

المتظاهرون يحملون القدور
المتظاهرون يحملون القدور
جانب من المظاهرات
جانب من المظاهرات
قرع القدور
قرع القدور

 

 
 

 


فرنسا

قرع القدور

ماكرون

إصلاح التقاعد



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة