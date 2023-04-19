اليوم السابع
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قادرون باختلاف.. إفطار جماعى لذوى الهمم بالعاشر من رمضان

الأربعاء، 19 أبريل 2023 08:38 م
قادرون باختلاف.. إفطار جماعى لذوى الهمم بالعاشر من رمضان جانب من حفل الإفطار
الشرقية - إيمان مهنى

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أقيم حفل افطار جماعي لذوي الهمم بمدينة العاشر من رمضان، بحضور أعضاء مجلس النواب و مجلس أمناء المدينة، وشخصيات عامة و قيادات مجتمعية.
 
تضمن الحفل عدد من الفقرات، بينهما فقرت إنشاد ديني قدمتها الطفل الموهبة جوري ماهر، في جو يسودة البهجة و السرور بين الحاضرين.
 
كرم خلالها عدد من النماذج المتميزة، بينهم ام بديلة تم إهداءها رحلة عمرة.
 
وأعربت الدكتورة عبير عبدالعزيز عضو مجلس أمناء مدينة العاشر من رمضان عن ذوي الههم، و منظمة الحفل،  شكرها للقيادة السياسية لاهتمامها بهم  و الايمان بطاقاتهم، والإستفاده منهافي شتي المجالات.
 
مؤكده،انه في إطار ذلك تولي القيادات التنفيذية و مجلس الأمناء، إهتمام كبير بهذا الشأن ،و نفذت العديد من الأنشطة الرياضية و الثقافية و الفنية لدمجهم لتنمية مواهبهم المتعددة،مضيفا  ان طموحاتهم  كذوي الاحتياجات الخاصة لم تنتهي .
 
 

العاشر من رمضان

حفل افطار جماعي لذوي الهمم

مجلس أمناء العاشر من رمضان



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