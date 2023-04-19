قادرون باختلاف.. إفطار جماعى لذوى الهمم بالعاشر من رمضان

الشرقية - إيمان مهنى

أقيم حفل افطار جماعي لذوي الهمم بمدينة العاشر من رمضان، بحضور أعضاء مجلس النواب و مجلس أمناء المدينة، وشخصيات عامة و قيادات مجتمعية.

تضمن الحفل عدد من الفقرات، بينهما فقرت إنشاد ديني قدمتها الطفل الموهبة جوري ماهر، في جو يسودة البهجة و السرور بين الحاضرين.

كرم خلالها عدد من النماذج المتميزة، بينهم ام بديلة تم إهداءها رحلة عمرة.

وأعربت الدكتورة عبير عبدالعزيز عضو مجلس أمناء مدينة العاشر من رمضان عن ذوي الههم، و منظمة الحفل، شكرها للقيادة السياسية لاهتمامها بهم و الايمان بطاقاتهم، والإستفاده منهافي شتي المجالات.

مؤكده،انه في إطار ذلك تولي القيادات التنفيذية و مجلس الأمناء، إهتمام كبير بهذا الشأن ،و نفذت العديد من الأنشطة الرياضية و الثقافية و الفنية لدمجهم لتنمية مواهبهم المتعددة،مضيفا ان طموحاتهم كذوي الاحتياجات الخاصة لم تنتهي .