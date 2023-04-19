"فوكس نيوز" تدفع 787.5 مليون دولار لشركة برمجة بسبب معركة "ترامب ـ بايدن"

كتبت: نهال أبو السعود

وافقت شبكة فوكس نيوز على دفع 787.5 مليون دولار لشركة Dominion لأنظمة التصويت لتسوية دعوى تشهير بسبب مزاعم انتخابية كاذبة، وفقا لمجلة بوليتكو.

اتهمت شركة Dominion ، وهي شركة آلات تصويت عملت في أكثر من عشرين ولاية ، شبكة فوكس نيوز بتعمد نشر نظريات مؤامرة مزيفة حول منتجاتها بعد انتخابات عام 2020 في محاولة لاستعادة المشاهدين، وقالت دومينيون إن هؤلاء المشاهدين رفضوا قبول هزيمة دونالد ترامب في الانتخابات.

قالت الدعوى القضائية التي رفعتها Dominion أن موظفي فوكس نيوز أصيبوا بالذعر من فقدان المشاهدين لمنافسين مثل Newsmax - وبدأوا عن قصد في نشر الأكاذيب حول منتجاتها التي تقلب الأصوات من ترامب إلى بايدن. كما أشارت الأكاذيب التي نشرها محامون مثل رودي جولياني وسيدني باول ، إلى أن الشركة قدمت رشوة لمسؤولين في جورجيا ، من بين ادعاءات أخرى.

قالت دومينيون إن علامتها التجارية استهدفت سمعتها وأن موظفيها تعرضوا لمضايقات بلا حدود من قبل متشددي MAGA ، وسعى للحصول على تعويضات بقيمة 1.6 مليار دولار قبل التسوية.

في بيان بعد التسوية ، أقرت فوكس نيوز بالحكم السابق للمحاكمة الصادر عن قاضٍ في ولاية ديلاوير أعلن أنه "من الواضح جدًا" أن تصريحات الشبكة حول دومينيون كانت خاطئة

وقال بيان فوكس "يسعدنا أن توصلنا إلى تسوية لنزاعنا مع دومينيون لأنظمة التصويت نحن نقر بأحكام المحكمة التي وجدت أن بعض الادعاءات حول دومينيون كاذبة. تعكس هذه التسوية التزام فوكس المستمر بأعلى المعايير الصحفية ونأمل أن يسمح قرارنا لحل هذا النزاع مع دومينيون وديًا ، بدلاً من حدة المحاكمة المثيرة للانقسام ، للبلد بالمضي قدمًا من هذه القضايا ".