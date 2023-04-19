اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 19 أبريل 2023 09:38 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

عيد الفطر 2023 مصر.. الجمعة أول أيامه فلكيا وصلاته بالقاهرة 5:47

الأربعاء، 19 أبريل 2023 08:59 م
عيد الفطر 2023 مصر.. الجمعة أول أيامه فلكيا وصلاته بالقاهرة 5:47 صلاة عيد الفطر بجامع عمرو بن العاص
كتب: محمد الأحمدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشف الدكتور محمد صميدة رئيس معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية ، أن معهد الفلك يستعد حاليا لاستطلاع هلال شوال لعام 1444 هجريا وتحديد أول أيام عيد الفطر المبارك، وذلك بالتنسيق مع دار الإفتاء وهيئة المساحة.

وأشار رئيس معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، فى تصريحات خاصة لـ اليوم السابع، إلى أنه استعدادا لاستطلاع هلال شوال تم تحديد 7 لجان سيتم إرسالها للمحافظات، حيث يتم توزيع لجان مختلفة على مستوى الجمهورية، لافتا أن الدراسات الفلكية تشير إلى أن بعد غد الجمعة هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

وأضاف أنه سيتم إرسال اللجان يوم الخميس وهو يوم الرؤية إلى أسوان وسوهاج وقنا ومطروح والفيوم والخارجة وحلوان.

وأشار رئيس معمل أبحاث الشمس، إلى أن اللجان تضم ممثلين عن معمل بحوث الشمس وقسم الفلك ودار الإفتاء، لافتا إلى أنه يتم إبلاغ إدارة المعهد والتى تقوم بدورها إبلاغ مفتى الجمهورية لإعلان الرؤية الشرعية بشأن موعد بداية شهر شوال.

مواعيد صلاة عيد الفطر

وينشر "اليوم السابع" موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2023،  في محافظات ومدن جمهورية مصر العربية ، وذلك وفق الحسابات الفلكية لمعهد الفلك :

 

القاهرة 5:47

الجيزة 5:47

الإسكندرية 5:51

بورسعيد 5:42

السويس 5:42

العريش 5:36

الطور 5:40

سانت كاترين 5:38

طابا 5:33

شرم الشيخ 5:38

دمنهور 5:49

طنطا 5:47

المنصورة 5:46

الزقازيق 5:46

بنها 5:47

شبين الكوم 5:48

كفر الشيخ 5:47

الفيوم 5:50

بنى سويف 5:49

المنيا 5:51

أسيوط 5:51

سوهاج 5:49

قنا 5:46

أسوان 5:47

أبو سمبل 5:54

مرسى مطروح 6:02

الغردقة 5:40

الخارجة 5:56

الإسماعيلية 5:42

دمياط 5:43

السلوم 6:10

نويبع 5:35

حلايب 5:34

شلاتين 5:37


عيد الفطر المبارك

عيد الفطر 2023 مصر

عيد الفطر 2023

عيد الفطر فى مصر

عيد الفطر مصر

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

مواعيد مترو الأنفاق فى عيد الفطر المبارك.. تفاصيل

الأربعاء، 19 أبريل 2023 08:00 م

نقيب الإعلاميين يهنئ الرئيس السيسى بحلول عيد الفطر المبارك

الأربعاء، 19 أبريل 2023 05:50 م

شيخ الأزهر يهنئ الرئيس السيسى والأمة الإسلامية بحلول عيد الفطر المبارك

الأربعاء، 19 أبريل 2023 03:33 م

سلطان عمان يهنئ الرئيس السيسى هاتفيا بحلول عيد الفطر المبارك

الأربعاء، 19 أبريل 2023 02:21 م

محافظ الإسكندرية: 363 مسجدا و531 ساحة لأداء صلاة عيد الفطر المبارك

الأربعاء، 19 أبريل 2023 01:15 م

"مياه القناة" ترفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الفطر المبارك

الأربعاء، 19 أبريل 2023 12:34 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة