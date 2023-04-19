عودة سفير باكستان إلى أفغانستان بعد أشهر من محاولة اغتياله

وذكرت وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية أن القائم بأعمال وزير الخارجية الأفغانى أمير خان متقى استقبل نظامانى فى كابول.

وصرح القائم بأعمال وزير الخارجية الأفغاني خلال الاجتماع بأن عودة القائم بالأعمال الباكستانى فى أفغانستان من شأنه تحسين العلاقات بين البلدين.

ووصف متقى إطلاق سراح الغالبية العظمى من الأفغان من سجون كراتشى بأنه تطور مرحب به وحث على إطلاق سراح من تبقى من الأفغان قبل عيد الفطر .

كما تم حث نظاماني على "زيادة الشفافية في عملية إصدار التأشيرات" بشكل أكبر، معربا عن أمله فى أن تؤدى عودته إلى تحسين العلاقات بين البلدين .

وأضاف أن السفارة الباكستانية ستتعاون مع وزارة الخارجية فى أفغانستان بشأن نظام لتسهيل الحصول على التأشيرات.

ويشار إلى أن نظامانى كان قد ترك أفغانستان سالما بعد هجوم 2 ديسمبر الماضى والذى أسفر عن إصابة أحد حراس الأمن بجروح خطيرة.

وأكدت وزارة الخارجية فى وقت لاحق أن نظامان كان هدف الهجوم.