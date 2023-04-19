اليوم السابع
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طرح منتجات "كعك العيد" بمنافذ التموين بسعر 120 جنيها للكيلو

الأربعاء، 19 أبريل 2023 07:00 ص
طرح منتجات "كعك العيد" بمنافذ التموين بسعر 120 جنيها للكيلو كعك العيد
كتب مدحت وهبة

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تستمر  وزارة التموين والتجارة الداخلية  في طرح منتجات "كعك العيد"  بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة  بأسعار مخفضة تتراوح من 20 الى 25 %، كما يتم طرح  كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة أيضا .

وتطرح المنافذ التابعة لوزارة التموين كميات كبيرة من منتجات كعك العيد ويتم طرح علبة بسكويت نشادر بسعر 110 جنيه وكعك سادة بسعر 120 جنيه وكعك ملبن بسعر 115 جنيه وكعك مكسرات بسعر 165 جنيه وغريبة سادة بـ 140 جنيه للكيلو، وغريبة لوز بـ 150 جنيه وبيتى فور عادى بسعر 110 جنيها وبيتى فور لوكس بسعر 150 جنيها وبيتى فور سابليه بسعر 150 جنيها.

 

كما طرحت علبة كعك العيد " كرتون " وزن 1.5  كيلو بسعر 180 جنيه وعلبة " كرتون " وزن 2 كيلو بسعر  250 جنيه  وعلبه "شفاف " وزن 2 كيلو بسعر 255 جنيه وطرح علبة" كرتون " 3 كيلو بسعر 380 جنيه  وعلبه 4 كيلو بسعر 505 جنيه وعلبه 5 كيلو بسعر 620 جنيه كما طرح كعك العيد الفاخر بالمكسرات  علبة" شفاف " بالمكسرات  وزن 1.5 كيلو بسعر 235 جنيه وعلبه" كرتون "  2 كيلو بالمكسرات بسعر 310 جنيه وعلبه 3 كيلو بالمكسرات بسعر 485 جنيه وعلبه " كرتون " 4 كيلو بالمكسرات 625 جنيه وعلبه" كرتون " 5 كيلو بالمكسرات بسعر 800 جنيه .

 

 

 


التموين

منتجات كعك العيد

أسعار كعك العيد بمنافذ التموين

كعك العيد بمنافذ التموين

كعك العيد بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

أسعار كعك العيد

أسعار كعك العيد في منافذ التموين كعك العيد



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