ضبط 5790 صاروخ وألعاب نارية و696 أنبول حقن محظور تداولها فى المنيا

تمكنت حملة مكبرة شنتها الوحدة المحلية بأبوقرقاص بالتنسيق مع مديرية التموين من ضبط 5790 صاروخ وألعاب نارية محظور تداولها لخطورتها على المواطنين والأطفال وضبط 696 أنبول حقن محظور تداولها بالأسواق بمركز أبو قرقاص.

وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محاضر بوقائع الضبط للمخالفين وإخطار النيابة لتتحقيق فى الواقعة.

وتواصل الوحدات المحلية بالمحافظة، تنظيم الحملات اليومية الميدانية على كافة القطاعات الخدمية والمتابعة للحالة العامة بالشوارع الرئيسية والأحياء، لإحكام الرقابة التموينية على المخابز البلدية ومحال الجزارة، والأسواق، والسلع والمواد الغذائية، وبخاصة أماكن بيع الأسماك المملحة والتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك، وحرصاً على سلامة وصحة المواطنين، بالتعاون مع إدارة التموين والجهات المعنية، وذلك بالتزامن مع حلول عيد الفطر المبارك.



من جانبه، قاد هشام فايز، رئيس مركز ومدينة مطاي، حملة تموينية مكبرة على المخابز البلدية والأسواق، ومحال الجزارة، وأماكن بيع الأسماك المملحة، بنطاق بندر مطاي والقري التابعة له، بالتعاون مع التموين والطب البيطري، حيث أسفرت الحملة عن تحرير 14 مخالفة تموينية، تنوعت ما بين، 3 محاضر تموينية لباعة أسماك مملحة، حيث تم ضبط 19 كيلو من الأسماك المملحة بدون فواتير، وتم تحريزها لإعدامها بمعرفة مفتش الأغذية بالإدارة الصحية بمطاي، إلى جانب تحرير 11 محضر تمويني للمخابز لنقص وزن ونظافة وعدم صرف بون، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.