ضبط 4 جزارين لذبحهم خارج المجازر الحكومية بإدكو فى البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بتكثيف الحملات الرقابية على المخابز والأسواق والمحلات والمصانع غير المرخصة لمكافحة الغش التجاري وضبط السلع مجهولة المصدر، ومنتهية الصلاحية.



وشددت على ضرورة وضع الأسعار على كل سلعة والتعامل الفورى مع أى محاولة لإخفاء أو تخزين أو احتكار السلع واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



وفى هذا السياق، شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة المحاسب مجدى الخضر حملة تموينية على الأسواق والمتاجر بالاشتراك مع مباحث التموين.





أسفرت الحملة عن ضبط 4جزارين يقومون بالذبح خارج المجازر الحكومية بمركز إدكو وضبط بحوذتهم لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي.





وخلال الحملات تم المرور على عدد كبير من المحلات العامه ومحلات بيع المواد الغذائية والتنبية عليهم بالإعلان عن أسعار جميع المنتجات والالتزام بالأسعار.





أشرف على الحملات الرقابية المحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين ومفتاح عبد اللطيف مدير التجارة الداخلية وسمير البلكيمى مدير الرقابة بمديرية التموين.





وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



