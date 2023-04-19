ضبط 24 طن ملح أقراص مجهولة المصدر بمصنع دون تراخيص بالشرقية

ضبطت مديرية التموين بالشرقية ، 24 طن ملح أقراص لمعالجه المياه مجهولة المصدر داخل أحد المصانع يدار دون ترخيص بالمنطقة الصناعية ببلبيس، في حملات تفتيشية لإحكام الرقابة والسيطرة على الأنشطة التجارية لضبط حركة البيع والشراء والتأكد من إلتزام أصحاب الأنشطة التجارية بالأسعار المحددة ومراجعة التراخيص القانونية للمنشآت.

شنت إدارة تموين بلبيس برئاسة احمد حسين مدير الإدارة ومفتشي الإدارة حملة مكبرة للتفتيش على المصانع وثلاجات حفظ اللحوم واسفرت الحملة تحرير محضر رقم 6503 جنح مركز بلبيس ضد صاحب مصنع لتعبئه أملاح معالجه المياه بالمنطقة الصناعية ببلبيس وتم ضبط 24 طن ملح اقراص لمعالجه المياه مجهوله المصدر وبدون فواتير ،بدون بيانات، وإداره النشاط بدون ترخيص.

ومحضر رقم 7459 جنح مركز بلبيس ضد صاحب ومسئول ثلاجه مجمدات بناحيه ميت حمل لحيازته وعرضه للبيع سلع غذائيه مجهوله المصدر وتم التحفظ علي عدد 10 كراتين رنجه بداخل كل كرتونه 5 كيلو بإجمالي 50 كيلو.

محضر رقم 7461 جنح مركز بلبيس ضد صاحب محل بقاله بناحيه قريه ميت حمل لعدم الإعلان عن اسعار بيع السلع الغذائية المعروضه للبيع بالمحل.

تحرير محضر رقم 6965 جنح مركز بلبيس ضد صاحب محل بقاله تموينيه بناحيه كفر ايوب لعدم الإعلان عن اسعار المقررات التموينية.