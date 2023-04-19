ضبط 142 عبوة مواد غذائية و40 عبوة شحم منتهية الصلاحية بمحل بمطوبس

تمكنت مباحث التموين بكفر الشيخ، بإشراف مدير الأمن، من ضبط كميات من عبوات المواد الغذائية منتهية الصلاحية، بمركز مطوبس، وتم التحفظ على المضبوطات وجار العرض على النيابة للتحقيق.

كانت حملة مكبرة برئاسة، رئيس مباحث التموين بكفرالشيخ ، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بدائرة مركز مطوبس، تمكنت من ضبط "س.أ.أ.ط "، 48 سنة، مالك محل بقالة بمدينة مطوبس، وبحوزته، 142 عبوة مواد غذائية متنوعة منتهية الصلاحية، منها عصائر، وبسكويت، ومنتجات ألبان، وتونة، وفول مدمس، وطحينة، ومربى، وغيرها، مجهولة المصدر، وبعضها منتهية الصلاحية وبدون فواتير، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، تم التحفظ على المضبوطات، وتحرر المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة للتحقيق.

كما تمكنت مباحث التموين بكفر الشيخ، من ضبط كمية من عبوات شحم منتهية الصلاحية، في محل لبيع الزيوت والشحوم بكفر الشيخ، وتمكنت حملة مكبرة من التموين بالتنسيق مع الأجهزة المعنية خلال حملتها بمركز مطوبس من ضبط 40 عبوة شحم، منتهية الصلاحية فى محل ملك "س.أ.أ.ط"، حيث تم التحفظ على المضبوطات، وتحرر المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.