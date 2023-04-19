ضبط متهم في حادث مقتل شاب بمدينة 6 أكتوبر

كتب بهجت أبو ضيف

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على أحد المتهمين بقتل شاب داخل مسكنه بمدينة 6 أكتوبر، وكشفت التحريات أن خلافات بين المتهم وآخرين، وبين المجني عليه، دفعتهم لارتكاب الجريمة، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص بمدينة 6 أكتوبر، انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وعثر على جثة شخص يقيم بالشقة.

تم نقل الجثة إلى مستشفى أكتوبر المركزي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.