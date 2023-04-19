صور.. صلاة التراويح وأمسيات دينية بمساجد كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

يواصل علماء وأئمة المساجد بأوقاف كفر الشيخ بمساجد محافظة كفر الشيخ بمدن وقرى المحافظة، تحت إشراف الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف ( حفظه الله)، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ،ومتابعة الشيخ محمد يونس على يونس، وكيل الوزارة، والشيخ عطا بسيونى وكيل المديرية، والشيخ عبد القادر سليم، مدير عام الدعوة، رسالتهم الدعوية والإيمانية في شهر رمضان المبارك، ويؤدون صلوات العشاء، والتراويح والتهجد في الليلة التاسعة والعشرين على التوالي من هذا الشهر الفضيل بحضور الآلاف من المصلين بمراكز وقرى ونجوع محافظة كفرالشيخ.

وشهد مسجد سيدي عمر الشناوي بقري رزقة الشناوى التابعة لمركز ومدينة كفر الشيخ، أمسية دينية، بحضور الدكتور عبد القادر سليم، مدير إدارة الدعوة بمديرية أوقاف كفر الشيخ، وعدد من أئمة المساجد، والدكتور ولفيف من أهالي وقيادات المحافظة، سالم أبو شعير، إبراهيم فضل زيدان، سالم الأمير، علاء الشامي وأحمد عبدالعزيز، والقارئ الطبيب حسين السنهوري والمبتهل الشيخ محمد العبسى.

قال الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، في جو إيماني رائع يسوده البهجة والفرح والسرور، ويقومون بإلقاء خواطرهم الدعوية من خلال الملتقيات الفكرية، ومحاضرات قصور الثقافة والندوات والمؤتمرات التي أعدتها وزارة الأوقاف احتفالا واحتفاء بشهر رمضان المبارك، مؤكداً على نبذ التباغض، والحث على الترابط والألفة والجود والكرم، وتربية النفس إيمانيا و أخلاقيا وروحيا واجتماعياً وصحياً في هذا الشهر المبارك، مع مراعاة صلة الأرحام والتوسعة على الفقراء، سائلا الله تعالى أن يبلغنا ليلة القدر، وأن يتقبل منا الصيام والقيام وصالح الاعمال، وأن يجعل مصرنا الحبيبة واحة للأمن والأمان والاستقرار .



مدير عام إدارة الدعوة بأوقاف كفر الشيخ من بين الحضور (1)



جانب من الحضور بالندوة