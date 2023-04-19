شاهد كوبرى أعلى مزلقان المضيق بمحافظة أسوان بعد التشغيل.. فيديو

نشرت وزارة النقل فيديو يوضح تشغيل كوبرى أعلى مزلقان المضيق بمحافظة أسوان، حيث يمر كوبري أعلى مزلقان المضيق بقرية الكاجوج بمحافظة أسوان وطول الكوبري يبلغ 650 متر بعرض19.2 متر بعدد 2 حارة مرورية في كل اتجاه بالإضافة أنه تم إنشاء طرق سطحية يمين ويسار الكوبري بطول 3.5 كم بعرض 7.5 متر، وسيساهم الكوبري في فك الاختناقات المرورية التي كانت تحدث عند غلق المزلقان بالإضافة الي تجنب وقوع الحوادث .

ويأتى ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتوسع في تنفيذ المشروعات الخدمية وتحقيق التنمية الشاملة في صعيد مصر وفي إطار خطة وزارة النقل بإلغاء مزلقانات السكك الحديدية عن طريق إنشاء كباري اعلى المزلقانات لتحقيق السيولة المرورية في القرى والمدن المختلفة وتوفير أعلى معدلات السلامة والأمان وتجنب وقوع الحوادث والمحافظة على أرواح المواطنين.

وأشار وزير النقل إلى أن ذلك يدخل في إطار تنفيذ المرحلة الأولي لخطة وزارة النقل لإلغاء مزلقانات السكة الحديد وإنشاء 33 كوبري أعلى المزلقانات والتي تمثل المزلقانات الأكثر خطورة على حياة المواطنين والتي تتسبب في اختناقات مرورية حادة.

وكان أعلن المهندس كامل الوزير - وزير النقل بدء التشغيل التجريبي لكباري السيل والمضيق بمحافظة أسوان امام حركة المرور بعد انتهاء شركة النيل العامة للإنشاء والطرق احدى شركات وزارة النقل من تنفيذهما وفقا لقياسات الجودة العالمية.