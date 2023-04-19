سوهاج تعلن أرقام مسئولى شحن عدادات المياه مسبقة الدفع خلال عيد الفطر

سوهاج عمرو خلف

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج عن فتح باب 11 مركز شحن للعدادات مسبقة الدفع بجميع مراكز المحافظة خلال إجازة عيد الفطر وذلك فى الفترة من الجمعة الموافق 21 ابريل 2023 وحتى الثلاثاء الموافق 25 من نفس الشهر وذلك لشحن وتهيئة وإصلاح جميع الأعطال التى قد تحدث بالعدادات مسبقة الدفع .

صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وأضاف أن الشركة قامت بنشر أسماء وأرقام الهاتف المحمول لمسئولى مراكز الشحن بكل مركز من مراكز المحافظة على أن تعمل تلك المراكز فى الفترة من العاشرة صباحاً حتى الخامسة عصراً بجميع المراكز.

وأوضح المحاسب نبيل عبد العليم رئيس القطاع التجارى بالشركة أنه يمكن شحن العدادات من خلال مراكز الشحن أو عن طريق الدفع الإلكترونى فورى فى أى وقت ومن أى مكان لتسهيل الحصول على الخدمة ولتمكين العملاء من شحن عداداتهم بطريقة سريعة وسهلة وآمنة وأنه يوجد 3461 ماكينة دفع إلكترونى بجميع قرى ومراكز محافظة سوهاج.



وأوضحت مها غازى مدير إدارة الإعلام أن الشركة تتلقى جميع شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن 125 من أى تليفون أرضى أو محمول والرقم 01207125125 من خلال خدمة الواتس آب أو من خلال تطبيق الهاتف المحمول (HCWW 125) أو إرسال الشكوى على موقع الشــركة الإلكترونى لبحثها وحلها على الفور.