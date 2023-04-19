روسيا تطالب فنلندا بتوضيح إجراءات الحجز على ممتلكاتها فى هلسنكى

وقال بيان للبعثة الدبلوماسية الروسية اليوم الأربعاء، بحسب وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية، "إن السفارة الروسية على اتصال بالسلطات الفنلندية بشأن هذه المسألة، حيث تم إرسال مذكرة إلى وزارة الخارجية الفنلندية تطالب بتوضيح كيفية تنفيذ إجراءات الحجز وتماشيها مع قواعد القانون الدولي بشأن حصانة ممتلكات الدولة الروسية".

وأضاف البيان - في إشارة إلى ضرورة الامتثال للوائح عقوبات الاتحاد الأوروبي - أبلغت فنلندا الجانب الروسي بفرض حظر وإجراءات تقييدية على بناء المركز الروسي للعلوم والثقافة في هلسنكي والعديد من الشقق، التي يعمل فيها الديبلوماسيون الروس"، مشيرا إلى أن جميع العقارات المذكورة مملوكة للدولة الروسية.

وكانت وسائل إعلام أعلنت أمس الثلاثاء أن السلطات الفنلندية حجزت على أرض وبناء المركز الروسي للعلوم والثقافة في العاصمة هلسنكي بالإضافة إلى سبع شقق تابعة للدبلوماسيين الروس.