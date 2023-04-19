

وأشار إيليتشيف، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، إلى أن كوريا الشمالية مضطرة لاتخاذ إجراءات دفاعية، ردا على الوقائع التي تفرضها الولايات المتحدة قرب حدود كوريا الشمالية مع كوريا الجنوبية، والأمر أشبه بحلقة مفرغة.



وشدد على أن الولايات المتحدة، تستمر بالتصعيد، وهي غير مستعدة لتقديم أية تنازلات، أو خطوات ملموسة لتهدئة الوضع، وتحسين موقفها تجاه بيونج يانج.



وأوضح أنه بالرغم من الخطوات التي اتخذتها كوريا الشمالية لتسوية الأوضاع، وهدمها للأنفاق في موقع "فونجري" للتجارب النووية، قامت الولايات المتحدة بتشديد العقوبات ضدها.



وتابع: "أننا نبحث مع الصين الحاجة للنظر في أسباب تصعيد الولايات المتحدة وحلفائها للأوضاع في المنطقة، وعدم استعدادهم لتقديم أية خطوات ملموسة لتحقيق التهدئة".