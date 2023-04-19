اليوم السابع
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الأربعاء، 19 أبريل 2023 12:36 م
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رفع درجة الاستعداد القصوى بـ"مياه كفر الشيخ" بمناسبة عيد الفطر المبارك

الأربعاء، 19 أبريل 2023 12:16 م
رفع درجة الاستعداد القصوى بـ"مياه كفر الشيخ" بمناسبة عيد الفطر المبارك اللواء مهندس حسن عبدالغنى رئيس مجلس إداره شركة مياه الشرب بكفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان

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وجه اللواء مهندس حسن عبدالغنى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بكفر الشيخ، جميع رؤساء القطاعات، ومديري المناطق التابعة للشركة بضرورة ضبط الورديات، وخدمات العيد بإجازة عيد الفطر المبارك، بناء على تعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وأكد رئيس الشركة بوجود أطقم الصيانة بجميع الورادى، وجاهزية جميع المعدات والسيارات لأى طوارئ ، وكذا لجان المرور على المناطق، والمحطات والروافع، والتنسيق التام مع رؤساء القطاعات بالشركة لضمان سلامة العمل خلال إجازة العيد.

كما أوضح أن مراكز شحن العدادات مسبقة الدفع تعمل أثناء إجازة العيد لخدمة العملاء، في حاله حدوث اى مشكله او الاستفسار رجاء الاتصال على الخط الساخن وغرفة الطوارئ بالشركة على رقم 125.

 

 


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