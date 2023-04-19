اليوم السابع
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رفع حالة الطوارئ بالمستشفيات الجامعية تزامنا مع عيد الفطر وتوافر المستلزمات الطبية

الأربعاء، 19 أبريل 2023 02:01 ص
رفع حالة الطوارئ بالمستشفيات الجامعية تزامنا مع عيد الفطر وتوافر المستلزمات الطبية الدكتور حسام عبد الغفار أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية
كتب محمد صبحى

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قال الدكتور حسام عبد الغفار أمين المجلس الأعلى المستشفيات الجامعية، إنه تم رفع درجة الاستعدادات القصوى ورفع حالة الطوارئ على مستوى المستشفيات الجامعية بالمحافظات المختلفة والبالغ عددها 120 مستشفى جامعى متعددة التخصصات ما بين الطوارئ والجراحة والأورام وأمراض الكلى وأمراض الكبد والتخصصات المتعددة، وذلك خلال إجازات عيد الفطر وأعياد الربيع واحتفالات عيد القيامة.
 
وأضافت الدكتور حسام عبد الغفار فى تصريح لـ" اليوم السابع" أن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى وجه بالمتابعة الدورية على مدار الساعة لعمل المستشفيات الجامعية خلال إجازة عيد الفطر المبارك لضمان تقديم الخدمات الطبية للمرضى فى المستشفيات الجامعية سواء المحجوزين داخل المستشفى أو المترددين على الطوارئ فى المستشفيات، لافتا إلى أنه تم تشكيل لجنة عليا برئاسة وزير التعليم العالى للمتابعة الدقيقة لعمل المستشفيات الجامعية خلال العيد.
 
وأوضح أمين المجلس الأعلى  المستشفيات الجامعية، أنه تم مراجعة التأكد من توافر المستلزمات الطبية والجراحية بالمستشفيات الجامعية بما يضمن تغطية تقديم الخدمات الطبية للمواطنين طوال فترة العيد، موضحا أنه أيضا تم التنسيق مع مديرى المستشفيات الجامعية بشأن تخصيص وعمل جداول منتظمة تضمن التناوب وتوافر الأطقم الطبية والصحية من التمريض والمعاونين بالأعداد اللازمة خلال إجازة العيد والتأكد من تواجدهم بالمستشفيات.
 

التعليم العالى

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إجازة عيد الفطر



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