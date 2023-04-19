رفع حالة الطوارئ بالمستشفيات الجامعية تزامنا مع عيد الفطر وتوافر المستلزمات الطبية

كتب محمد صبحى

قال الدكتور حسام عبد الغفار أمين المجلس الأعلى المستشفيات الجامعية، إنه تم رفع درجة الاستعدادات القصوى ورفع حالة الطوارئ على مستوى المستشفيات الجامعية بالمحافظات المختلفة والبالغ عددها 120 مستشفى جامعى متعددة التخصصات ما بين الطوارئ والجراحة والأورام وأمراض الكلى وأمراض الكبد والتخصصات المتعددة، وذلك خلال إجازات عيد الفطر وأعياد الربيع واحتفالات عيد القيامة.

وأضافت الدكتور حسام عبد الغفار فى تصريح لـ" اليوم السابع" أن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى وجه بالمتابعة الدورية على مدار الساعة لعمل المستشفيات الجامعية خلال إجازة عيد الفطر المبارك لضمان تقديم الخدمات الطبية للمرضى فى المستشفيات الجامعية سواء المحجوزين داخل المستشفى أو المترددين على الطوارئ فى المستشفيات، لافتا إلى أنه تم تشكيل لجنة عليا برئاسة وزير التعليم العالى للمتابعة الدقيقة لعمل المستشفيات الجامعية خلال العيد.