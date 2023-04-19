اليوم السابع
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أكرم القصاص
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رسميا.. أستراليا أول دولة تعلن السبت أول أيام عيد الفطر المبارك

الأربعاء، 19 أبريل 2023 09:49 ص
رسميا.. أستراليا أول دولة تعلن السبت أول أيام عيد الفطر المبارك أستراليا
وكالات

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ذكر مجلس الفلك الدولي أن أستراليا حددت السبت أول أيام عيد الفطر وفق ما توصلت إليه الحسابات الفلكية لديها.

 

وأعلن مجلس الإفتاء الأسترالي، اليوم الأربعاء، في تغريدة على حسابه في "تويتر"، أن يوم السبت المقبل الموافق 22 أبريل، هو يوم عيد الفطر في أستراليا.

 

 

وأوضح المجلس أن ذلك "نظرا لتأكيد الحسابات الفلكية عدم إمكانية رؤية الهلال مساء يوم الخميس".

 


استراليا

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