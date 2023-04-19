رئيس مياه الدقهلية يكرم حفظة القرآن الكريم لعام 2023

وأشاد المهندس خالد نصر، بآداء المشاركين بالمسابقة، وهنئهم على فوزهم، وحثهم على المشاركة المستمرة في المسابقة، وتحسين مستواهم كل عام، كما تقدم بالشكر لمديرية الأوقاف بالدقهلية، وعلى رأسها فضيلة الشيخ صفوت نظير المرسي.

وقد تضمنت المسابقة أربعة مستويات وهي كلًا من: ربع، ونصف، وثلاثة أرباع، والقرآن كاملًا، وشارك بها 13 من العاملين، و84 من أبناء العاملين، وفاز منهم 7 من العاملين، و 36 من أبناء العاملين، وقد تم تكريمهم جميعًا، ومنحهم شهادات التقدير، والجوائز المادية، وذلك لتشجيعهم على الاستمرار في النجاح والتقدم.

يذكر أن الشركة تنظم المسابقة في شهر رمضان من كل عام، وقد استمرت المسابقة على مدار يومان، بحضور كلًا من الشيخ محمد إبراهيم سليمان، والشيخ إبراهيم محمود طلبة، إمام وخطيب مديرية أوقاف الدقهلية.