رئيس جامعة كفر الشيخ يتفقد منشآت كلية الطب البيطرى

كفر الشيخ- محمد سليمان

تفقد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، منشآت كلية الطب البيطري، لمتابعة أعمال التطوير التي تجرى بالكلية، والوقوف على نسب تنفيذها، وذلك في ظل خطة متكاملة يتم إعدادها للتوسع والتطوير المستمر في مباني ومنشآت الجامعة، كما تابع سير العمل بالكلية والوقوف على آخر مستجدات العملية التعليمية داخل الكلية.

جاء ذلك برفقة الدكتور إسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور علي صبري، أمين عام الجامعة، والدكتور بسيوني هليل، عميد كلية الطب البيطري والدكتور عمرو الابشهي، مدير عام المشتريات والمخازن وأعضاء هيئة التدريس بالكلية.

وأكد رئيس الجامعة، أن أحد أهم المحاور الرئيسية التي تقوم عليها خطة الجامعة، هو ربط وإعداد خريجيها بسوق العمل وتلبية احتياجاته، مشيرًا إلى أن أحد تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، هو تطوير التعليم وإعداد الخريجين وفقا لمتطلبات سوق العمل.

وأشار الدكتور عبد الرازق دسوقى، إلى أن الجامعة حريصة كل الحرص على تخريج أطباء بيطريين لهم دور واضح في حماية البيئة، والبحوث، وسلامة الأغذية، والصحة العامة، حيث يعتبر الطبيب البيطري هو خط الدفاع الأول للصحة العامة والحماية من الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، وكذلك، لما له من دور بارز في توفير غذاء آمن وصحي للمستهلك وتحقيق مبدأ الرفق بالحيوان.