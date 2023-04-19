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دونيتسك: القوات الروسية باتت تسيطر على 90 % من أرتيوموفسك

الأربعاء، 19 أبريل 2023 12:27 م
دونيتسك: القوات الروسية باتت تسيطر على 90 % من أرتيوموفسك الجيش الروسى - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أعلن مستشار القائم بأعمال رئيس دونيتسك، يانج جاجين اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية باتت تسيطر على نحو 90 % من مدينة أرتيومفسك (باخموت) .

وذكرت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية أن القوات الروسية تمكنت من السيطرة على أحياء جديدة في الأجزاء الشمالية والوسطى والجنوبية من أرتيوموفسك (باخموت) على محور دونيتسك .

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت أمس السيطرة على ثلاثة أحياء في الأجزاء الشمالية والوسطى والجنوبية من أرتيوموفسك (باخموت) ، مؤكدة أن وحدات القوات المحمولة جوا العاملة والوحدات التابعة لمجموعة القوات الجنوبية، توفر الدعم للقوات الهجومية لتحرير المدينة .

 


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