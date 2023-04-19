دونيتسك: القوات الروسية باتت تسيطر على 90 % من أرتيوموفسك

أ.ش.أ

أعلن مستشار القائم بأعمال رئيس دونيتسك، يانج جاجين اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية باتت تسيطر على نحو 90 % من مدينة أرتيومفسك (باخموت) .

وذكرت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية أن القوات الروسية تمكنت من السيطرة على أحياء جديدة في الأجزاء الشمالية والوسطى والجنوبية من أرتيوموفسك (باخموت) على محور دونيتسك .

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت أمس السيطرة على ثلاثة أحياء في الأجزاء الشمالية والوسطى والجنوبية من أرتيوموفسك (باخموت) ، مؤكدة أن وحدات القوات المحمولة جوا العاملة والوحدات التابعة لمجموعة القوات الجنوبية، توفر الدعم للقوات الهجومية لتحرير المدينة .