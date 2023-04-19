اليوم السابع
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دعاء اليوم الثامن والعشرين من شهر رمضان.. اللهم اشملنى فيه بالرحمة

الأربعاء، 19 أبريل 2023 03:30 ص
دعاء اليوم الثامن والعشرين من شهر رمضان.. اللهم اشملنى فيه بالرحمة دعاء
كتب لؤى على

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ينشر "اليوم السابع" مجموعة من الأدعية المستحبة فى شهر رمضان المبارك، والتى ثبت صحتها عن الصحابة والتابعين، بالتزامن مع أيام رمضان المبارك، حيث أكد النبى "صلى الله عليه وسلم" على أهمية الدعاء فى كل يوم من أيام شهر رمضان لما يحمله من أجر عظيم.

 

وإليكم دعاء اليوم الثامن والعشرين من شهر رمضان: عن ابن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِى صلى الله عليه وآله: "اللَّهُمَّ غَشِّنِى فِيهِ بِالرَّحْمَةِ وَالتَّوْفِيقِ والْعِصْمَةِ، وَطَهِّرْ قَلْبِى مِنْ عَائِبَاتِ التُّهَمَةِ، يَا رَءُوفًا بِعِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ".

 

ثواب الدعاء "مَنْ دَعَا بِهِ جَعَلَ اللَّهُ تَعَالَى لَهُ فِى الْجَنَّةِ نَصِيبًا وَافِرًا لَوْ قِيسَ نَصِيبُهُ بِالدُّنْيَا لَكَانَ مِثْلَهَا أَرْبَعِينَ مَرَّةً".

 


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