دراما "شهر الفرحة" .. غدا باليوم السابع

ينشر اليوم السابع فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها " دراما "شهر الفرحة".. ظواهر متنوعة وموسم استثنائى.. أعمال وطنية واهتمام بالطفل وقضايا المرأة وعودة للمسلسلات التاريخية.. المتحدة للخدمات الإعلامية قدمت موسما متميزا أتاح فرصا أكبر لمسلسلات الـ15 حلقة.. ودراما شعبية تثير التساؤلات فى الشارع.

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