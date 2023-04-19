خلية أزمة لحل ملف رعايا فرنسا فى السودان.. الخارجية الفرنسية تكشف التفاصيل

أ.ش.أ

أكدت الخارجية الفرنسية اليوم الأربعاء، وجود عدة مئات من الرعايا الفرنسيين في السودان، حيث يستمر القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع لليوم الرابع وأودى بحياة نحو 200 شخص على الأقل.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية آن كلير لوجندر: "هناك عدة مئات من الرعايا الفرنسيين" في السودان، نحن على اتصال بهم وتم تفعيل خلية أزمة منذ بداية القتال".

وأوضحت أن الخارجية أوصت الرعايا الفرنسيين بالبقاء في المنزل وعدم التنقل؛ حيث إن القتال مستمر في الشوارع ما يعرضهم لخطر شديد .