حملة لإزالة تعديات الأراضى الزراعية بقرى الرياض والطريق الدولى بكفر الشيخ

شهدت قرى الرياض و رافد الطريق الدولى " كفرالشيخ بلطيم"، ثالث الحملات المكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية، ورافد الطريق الدولى، بتوجيهات اللواء جمال نورالدين، بالتعاون مع اللواء خالد عبدالسلام، مدير أمن كفر الشيخ، بمشاركة مجلسى مدينتى كفر الشيخ، والرياض، والجهات المعنية.

جاءت الحملة بحضور المهندس حسن موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والمشرف على مدينة الرياض، واللواء هانى يوسف رئيس مركز ومدينة الرياض، واللواء وائل الاشوح، مساعد مدير أمن كفر الشيخ، واللواء عبد الحميد فايد، مساعد مدير أمن كفر الشيخ، والعميد حسن قاسم، رئيس مباحث مديرية الأمن، ومحمد الماوى، مدير إدارة المتابعة بديوان عام المحافظة، وجميع الإدارات المعنية بإدارة الرياض وهيئة العامة للطرق والزراعة، ورئيس قطاع طرق طنطا.

وجاءت الحملة الثالثة عقب نجاح الحملتين السابقتين فى إزالة التعديات على الأراضى الزراعية، والحد من التعديات على الأراضى الزراعية، وتتواصل الحملات أعمالها لإزالة التعديات، ووجه محافظ كفر الشيخ لإزالة التعديات، مؤكدا أنه لا تهاون مع من تعدى على الطرق والأراضى الزراعية.

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أنه تم تنفيذ عدد من الإزالات الفورية لحالات بناء مخالف، وتعديات على أراضى زراعية بقرى مركز الرياض باستخدام معدات الحملة الميكانيكية لتلك الوحدات المحلية التابعة، إضافة لمعدات مديرية الطرق.

شدد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على تنفيذ الإزالات الفورية لأى تعديات أو مخالفات بناء دون تقاعس أو تهاون فور رصدها وقبل تفاقمها على أن يتم متابعتها لعدم تكرار التعدي مرة أخرى، للحفاظ على الرقعة الزراعية وحقوق الأجيال القادمة ومستقبلها في غذاء سليم، لافتاً إلى متابعته المستمرة والدورية لهذا الملف الهام تنفيذاً لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ومتابعة اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، مؤكداً على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفين والمتعدين على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والتصدى لها بكل حسم وشدة.

وقال محافظ كفر الشيخ، إن هناك توجيهات مشددة لجميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء على أهمية الجاهزية من قبل كافة الوحدات المحلية وبالتعاون مع الأجهزة المعنية للتصدي الفورى و بكل حزم لأية حالات شروع بالتعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، وحالات البناء بالمخالفة للقوانين المنظمة.

كما وجه محافظة كفر الشيخ، بمواصلة رصد جميع أشكال التعديات على الأراضى الزراعية، وأراضى أملاك الدولة ومخالفات البناء والتصدى الفورى والحاسم لمثل هذه التعديات وإزالتها فى مهدها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية للحفاظ على وحماية أملاك الدولة، والأراضى الزراعية، لافتًا إلى إنه تم تشكيل غرفة إدارة الأزمات والعمليات المركزية بالمحافظة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل مع أية بلاغات خاصة بالتعديات على الأرض الزراعية أو أية مخالفات بناء ،على رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة"114"، " 0473220792".