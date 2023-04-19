حكاية الطفل المجرم.. مارى بيل أصغر طفلة فى العالم ترتكب جريمة ذبح

كتب - أحمد عبد الهادي

تعرض اليوم السابع من خلال سلسة حلقات تقدمها لقرائها في شهر رمضان الكريم بعنوان" حكاية الطفل المجرم "، والتي توضح عددا من الجرائم الغريبة التي أصبحت تملأ صفحات الحوادث اليومية بمختلف أنحاء العالم، قتل وسرقة ونصب، ونادراً ما تحتوى هذه الصفحات على جرائم غريبة ومثيرة قد لا يصدقها القارئ أو تخطر بباله.

وفى حلقة اليوم نستعرض، قصة الطفلة مارى بيل 11 عاما، فهى الأكثر إثارة للجدل، فقامت فى عام 1968، بذبح جارها وكان عمره 4 سنوات، وبعدها بشهر وبمساعدة صديقتها، قامت بذبح صبى آخر وعمره ثلاث سنوات، بالطريقة نفسها سجنت بيل، ثم فى العام 1980 غيّرت هويتها.

قصة حياة ماري:-