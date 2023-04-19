حكاية الطفل المجرم.. مارى بيل أصغر طفلة فى العالم ترتكب جريمة ذبح

تعرض اليوم السابع من خلال سلسة حلقات تقدمها لقرائها في شهر رمضان الكريم بعنوان" حكاية الطفل المجرم "، والتي توضح عددا من الجرائم الغريبة التي أصبحت تملأ صفحات الحوادث اليومية بمختلف أنحاء العالم، قتل وسرقة ونصب، ونادراً ما تحتوى هذه الصفحات على جرائم غريبة ومثيرة قد لا يصدقها القارئ أو تخطر بباله.
وفى حلقة اليوم نستعرض، قصة الطفلة مارى بيل 11 عاما، فهى الأكثر إثارة للجدل، فقامت فى عام 1968، بذبح جارها وكان عمره 4 سنوات، وبعدها بشهر وبمساعدة صديقتها، قامت بذبح صبى آخر وعمره ثلاث سنوات، بالطريقة نفسها سجنت بيل، ثم فى العام 1980 غيّرت هويتها.
قصة حياة ماري:-
ولدت ماري بيل في 26 مايو 1957 لأم تدعي بيتي، وكانت تبلغ وقتها 16 عاما من العمر، وطلبت من الطبيب وقتها أن يخلصها من تلك الطفلة لكنه رفض، فاضطرت الأم أن تحتفظ بها، ولكن مع الوقت قررت أخت بيتي أن تساعدها في التخلص من رضيعتها، فقامت بإعطاء ماري لسيدة حاولت التبني، وتعرضت ماري لحادثتين كانت قد تؤدي بحياتها فمرة وقعت من النافذة، ومرة أخرى تناولت حبوب منومة عن غير قصد، ولكن تم إسعافها في المرتين، واستغلت بيتي حوادث ابنتها لجمع التبرعات، وهو ما ذكرته ماري بنفسها أثناء التحقيقات.
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