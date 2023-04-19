حبس صاحب مخبز لاتهامه بقتل جاره فى منشأة ناصر 4 أيام

كتب سليم على

قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، حبس صاحب مخبز 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل جاره بسبب خلافات جيرة مستخدما سلاح نارى "فرد خرطوش"، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول الواقعة للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة القتل.

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة من الأهالي بحدوث مشاجرة ومتوفى بدائرة القسم، بالفحص تبين حدوث المشاجرة بين طرف أول "مالك مخبز" طرف ثان (أحد الأشخاص "توفى متأثراً بإصابته بطلق خرطوش بالرأس - مقيمان بدائرة القسم) إثر مشادة كلامية بينهما لخلافات الجيرة وقيام نجل الطرف الأول بالتعدي على نجلة المجنى عليه "بالسب" بسبب ذات الخلافات تطورت لمشاجرة تعدى خلالها الأول على المجنى عليه بالضرب باستخدام سلاح نارى "فرد خرطوش" نتج عنها إصابته المُشار إليها ، والتى أدت إلى وفاته .

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وأمكن ضبطه .. وبحوزته السلاح المُستخدم فى ارتكاب الواقعة بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه .