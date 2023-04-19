جامعة قناة السويس تستعد لبدء امتحانات الفصل الدراسى الثانى

الإسماعيلية- صبرى غانم

قال الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس ، إن الجامعة استعدت مبكرًا بخطة شاملة لعقد امتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2022-2023 والتى تنطلق شهر مايو القادم طبقا لقرار المجلس الأعلى للجامعات، ويؤديها نحو 42 ألف طالب وطالبة بالمراحل الدراسية المختلفة بجميع كليات الجامعة ومعاهدها.

جاء ذلك أثناء رئاسة الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس لمجلس التعليم والطلاب بإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وبحضور وكلاء الكليات لشئون التعليم والطلاب ومديرى عموم القطاع.

وخلال المجلس ، ناقش الدكتور ناصر مندور ، استعدادات القطاع لبدء الامتحانات العملية 13 مايو القادم والانتهاء من كافة الترتيبات الخاصة بالامتحانات، وذلك بعد انتهاء امتحان منتصف الفصل التى عُقدت فى الفترة من 25 مارس وحتى 6 إبريل الجارى ، لافتاً إلى أنه بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك ستشهد الجامعة إنطلاق حزمة متنوعة من الأنشطة الطلابية، قبل بداية امتحانات متطلبات الجامعة والتخلفات 20 مايو القادم، على أن تكون نهاية الفصل الدراسي الثانى فى الأول من يونيو القادم؛ لتبدأ امتحانات الفصل الدراسى الثانى 3 يونيو وتنتهى 25 يونيو، لتبدأ إجازة نهاية العام الدراسى فى الأول من يوليو القادم.

ومن جانبه أشار الدكتور محمد عبد النعيم إلى الإنتهاء من إستعدادت القطاع لعقد المؤتمر الخامس للبحوث الطلابية والذى من المنتظر عقده 5 مايو القادم ، مشيداً بمستوى المؤتمرات الطلابية التى نظمتها وحدات الدعم الأكاديمى بجميع الكليات ، مضيفًا أنه تم تصعيد الأبحاث المتميزة للمشاركه فى المؤتمر الطلابى العام ، لافتاً أنه تم توحيد عنوان المؤتمر الطلابى البحثى بالكليات ليدور حول التنمية المستدامة .. رؤية مصر 2030 وتم تناوله من خلال مجموعه من المحاور التى تخص كل كلية .

هذا وتابع " عبد النعيم" جاهزية الكليات لعقد الإمتحانات العملية من كنترولات وقاعات دراسية ومدرجات ، مُطالباً وكلاء الكليات بالإعداد الجيد والإنتهاء من كافة الإستعدادات.





