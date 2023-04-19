جامعة الإسكندرية توافق على برتوكول تعاون مع مركز الصناعة لتدريب طلاب الفنون الجميلة

كما ناقش المجلس العديد من الموضوعات المتعلقة بالمشاكل التي تواجه الطلاب في نظام الساعات المعتمدة ووضع آليات لحلها بالإضافة إلي مناقشة تطوير متطلبات الجامعة الاختيارية ووضع تصور لبدء تطبيقها من العام الجامعي الجديد 2023-2024 .

وهنأ الدكتور وائل نبيل عبد السلام نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب اعضاء المجلس بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك كما هنأ الدكتورة نيللي مصطفى، الأستاذ المساعد بكلية الصيدلة، والدكتور محمود السحلي، المدرس بكلية الحقوق، بمناسبة صدور قرار رئيس الجامعة بتعيينها مساعدين لنائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وهنأ الدكتور وائل نبيل جامعة الإسكندرية لحصولها على المركز الأول في مسابقة الدورة الرمضانية لخماسيات كرة القدم للطلاب الوافدين والتي اقيمت تحت عنوان كأس وزير التعليم العالي والبحث العلمي للطلاب الوافدين في نسخته الأولى كما هنأ كلا من كلية التربية وكلية التجارة لفوزهما بالمركز الأول مناصفة في مهرجان الكورال والغناء الفردي ، ولفت الدكتور وائل نبيل أن جامعة الإسكندرية بصدد وضع خطة لتطوير فريق الكورال بجامعة الإسكندرية للوصول به إلى مستوى من الاحتراف يؤهله للمشاركة في المسابقات المحلية والدولية.