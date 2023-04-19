جارديان: سلسلة اعتقالات لنواب تعرقل استراتيجية رئيس وزراء اسكتلندا الجديد

كتبت رباب فتحى

بعد أقل من شهر على توليه منصب رئيس وزراء اسكتلندا، انهالت الضغوط على حمزة يوسف، حيث عرقل اعتقال أمين صندوق الحزب الوطني الاسكتلندي قبل ساعات من صدور بيان سياسي هام، محاولاته لفرض سلطته على إدارته المحاصرة بالأساس.

وقالت شرطة اسكتلندا إن كولين بيتي (71 عاما) ، وهو عضو في ميدلوثيان نورث وموسيلبرج ومصرفي سابق ، احتُجز صباح الثلاثاء واستجوب من قبل المحققين كجزء من تحقيق في تمويل الحزب وماليته. أُطلق سراحه في وقت لاحق من ذلك اليوم دون توجيه اتهامات إليه على ذمة التحقيق.

وقالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إنه تم الإعلان عن هذه الخطوة في الوقت الذي كان يوسف يستعد فيه لتقديم "رؤيته الجديدة" إلى أعضاء الحزب الوطني الاسكتلندي ، وتحديد أولويات السياسة لحكومته الجديدة بعد أسابيع من الاقتتال الداخلي والأضرار.

وقال يوسف لقادة المعارضة بعد البيان - الذي أخر بشكل ملحوظ أو أعاد سحب أو عكس عددًا من السياسات الرئيسية لسلفه نيكولا ستورجون - أن حكومته "لا تعمل" وأن أي محاولة لإعادة إطلاقها قد "نسفها تمامًا" الاعتقال.

ويأتي اعتقال بيتي بعد إلقاء القبض في وقت سابق من هذا الشهر على بيتر موريل ، وهو زوج ستورجون والرئيس التنفيذي السابق للحزب الوطني الاسكتلندي ، في منزلهما في جلاسكو ، ومصادرة منزل متنقل كان متوقفًا خارج منزل والدة موريل في فايف. تم إطلاق سراح موريل لاحقًا دون توجيه اتهامات إليه على ذمة التحقيق.

وأخبر يوسف المراسلين في هوليرود أنه سيتحدث إلى بيتي في الوقت المناسب حول ما إذا كان سيظل أمين صندوق الحزب وكعضو في الحزب في لجنة التدقيق العام في هوليرود. وقال إن اعتقال بيتي "كان مسألة خطيرة للغاية" ، لكنه أضاف: "الناس أبرياء حتى تثبت إدانتهم".