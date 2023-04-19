ثالث أعلى معدل بأوروبا.. تقرير: بريطانيا فشلت طوال 30 عاما فى علاج السمنة

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن إحجام الحكومات البريطانة المتعاقبة طوال 30 عاما، عن التدخل بشكل كبير لمعالجة أزمة السمنة خوفا من أن تتهم بأنها "دولة تتصرف كمربية الأطفال" وتتدخل بشكل غير مبرر فى خيارات الناس ووجباتهم الغذائية، أدى إلى الفشل فى مواجهة الأزمة التى باتت تكلف هيئة الخدمات الصحية الوطنية 6.5 مليار جنيه إسترليني سنويا.

وأوضحت الصحيفة أن حكومات العمال والمحافظين أبدت إحجامًا عن التدخل في موضوع يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه حقل ألغام ، وفقًا لمعهد الحكومة (IfG).

وأضافت الصحيفة أن وضع 14 استراتيجية منذ عام 1992 و 689 سياسة لمكافحة السمنة ، بالإضافة إلى إنشاء وإلغاء 14 هيئة مختلفة للإشراف على التقدم ، لم يوقف الاتجاه الذي يعني أن المملكة المتحدة لديها الآن ثالث أعلى معدل للسمنة في أوروبا ، بعد مالطا وتركيا.

ويخلص مركز الفكر إلى أن "الخوف من أن تصبح " دولة تتصرف كمربية الأطفال "يعني أن" السياسيين يخشون التدخل غير المبرر في خيارات الناس ، وخاصة وجباتهم الغذائية ".

في حين أن الوزراء فعلوا الكثير للحد من التدخين ، كما يقول التقرير ، فقد تجنبوا في كثير من الأحيان معالجة السمنة لأن "الطعام أكثر تعقيدًا ... إنه حاجة أساسية ومتعة اجتماعية تحمل أهمية ثقافية عميقة".

لا يمكن للعلماء الموافقة على ما إذا كانت بعض الأطعمة تسبب الإدمان مثل التبغ والكحول. ونتيجة لذلك ، فإن الموضوع بالنسبة للعديد من السياسيين هو حقل ألغام ، كما يقول التقرير.

وجاء فى التقرير "أخبرنا القائمون بالمقابلة أن السياسيين قلقون من أن" إخبار الناس بشكل متسلط بما يأكلونه "سيجعلهم غير محبوبين - وهو الخوف الذي عززته بقوة بعض أجزاء وسائل الإعلام. هذا ، بالإضافة إلى الاعتقاد بأن الناس يجب أن يكونوا أحرارًا في تناول ما يريدون."

قالت الدكتورة دوللي ثيس ، الخبيرة في سياسة السمنة بجامعة كامبريدج ، إن الحكومات على مدار الـ 31 عامًا الماضية فشلت في السيطرة على السمنة.