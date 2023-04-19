تنفيذ عرض الخليج للتأمين للاستحواذ على شركة أيه أي جي بـ187 مليون جنيه

كتب هانى الحوتى

كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية ، عن تنفيذ صفقة شراء شركة الخليج للتأمين الكويتية لعدد 1.1 مليون سهم بشركة أيه أي جي إيجيبت للتأمين بقيمة 187.8 مليون جنيه خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات)، كما تم تنفيذ صفقة على الشركة المصرية الأوروبية للخدمات الطبية بحجم تداول 27 ألف سهم بقيمة 2.7 مليون جنيه.

وبحسب التقرير اليومي للبورصة المصرية، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 1.5 مليون سهم بقيمة 196.4 مليون جنيه.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد تباينت بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، آخر جلسات الأسبوع وشهر رمضان الكريم، إذ تراجع المؤشر الرئيسي، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات تجاوزت 1.8 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.122 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 428.1 مليون ورقة مالية بقيمة 1.8 مليار جنيه، عبر تنفيذ 61.9 ألف عملية لعدد 198 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 83.73% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 6.74%، والعرب على 9.53%، واستحوذت المؤسسات على 25.14% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 74.85%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 15.1 مليون جنيه، 84 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 46.9 مليون جنيه، 11.1 مليون جنيه، 29.7 مليون جنيه، 11.4 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 17516 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 3062 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 20933 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 7286 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 2991 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 4549 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 3491 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 1276 نقطة.